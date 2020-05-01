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В Севастополе из-за дефицита воды в ряде случаев ее начнут давать по графику

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - График подачи питьевой воды садовым товариществам вводится в Севастополе из-за обмеления водохранилища, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

Он пояснил, что экономить придется, прежде всего, воду, используемую в качестве технической.

"С дачниками проведены переговоры: те, у кого есть скважины, их открывают, у кого нет - вода будет подаваться по часам", - сказал Развожаев в прямом эфире местного телеканала СТВ.

График подачи воды будет опубликован в ближайшие дни.

Водохранилище, из которого Севастополь получает воду, наполнено наполовину. Запасов должно хватить до конца октября, "если не изменится ситуация с притоком, а специалисты прогнозируют, что она вряд ли изменится", добавил глава города.

До присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума Украина его перекрыла.

Как сообщалось в начале года, в Крыму обмелели почти все основные водохранилища: уровень их наполнения вдвое ниже, чем в прошлом году. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе, где власти на случай "особой необходимости" разработали график подачи воды, который пока не введен.

Севастополь

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