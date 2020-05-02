Пожар произошел на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел на плавбазе "Всеволод Сибирцев" на Находкинском судоремонтном заводе, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю.

Там уточнили, что возгорание, по предварительным данным, произошло в результате сварочных работ. Прибывшие по вызову пожарные столкнулись с задымлением в трюме судна. Открытого горения обнаружено не было.

Всего задействовано пять единиц техники и 21 человек личного состава.

"Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот" - крупнейший в РФ рыбоперерабатывающий плавзавод.