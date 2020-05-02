Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 01.05В России 114 431+7 933В мире 3 256 846+62 960

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе "Всеволод Сибирцев"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.

"Был взрыв газового баллона в одном из балластных танков при ремонтных работах, один человек погиб, один пострадал", - сказал он.

В пресс-службе краевого главка МЧС агентству сообщили, что пожарные после работ по дымоудалению завершили работу на месте происшествия.

Ранее в МЧС по Приморскому краю сообщали, что, по предварительным данным, на плавзаводе произошло возгорание из-за сварочных работ.

"Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот" - крупнейший в РФ рыбоперерабатывающий плавзавод.

Всеволод Сибирцев Находка Приморский край

Новости по теме

Новости

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Что произошло за день: пятница, 1 мая

В Севастополе из-за дефицита воды в ряде случаев ее начнут давать по графику

Во Владикавказе арестовали шестерых протестовавших против изоляции на митинге

Во Владикавказе арестовали шестерых протестовавших против изоляции на митинге

Песков заверил в охране здоровья Путина на максимальном уровне

Миронов предложил отказаться от системы обязательного медстрахования в РФ

Миронов предложил отказаться от системы обязательного медстрахования в РФ

Прокуроры проверят сообщения о приватизации участка братской могилы в районе Истры

На юге РФ "отпраздновали" Первомай несогласованным автопробегом, бритьем бород и выездами на дачи

В России за время эпидемии COVID-19 умерли два ребенка

В России за время эпидемии COVID-19 умерли два ребенка

Дума займется корректировкой ТК с учетом вероятного сохранения удаленки у ряда работников

Дума займется корректировкой ТК с учетом вероятного сохранения удаленки у ряда работников
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');