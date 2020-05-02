Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе "Всеволод Сибирцев"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.

"Был взрыв газового баллона в одном из балластных танков при ремонтных работах, один человек погиб, один пострадал", - сказал он.

В пресс-службе краевого главка МЧС агентству сообщили, что пожарные после работ по дымоудалению завершили работу на месте происшествия.

Ранее в МЧС по Приморскому краю сообщали, что, по предварительным данным, на плавзаводе произошло возгорание из-за сварочных работ.

"Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот" - крупнейший в РФ рыбоперерабатывающий плавзавод.