Врач выпал из окна больницы под Воронежом, где он лечился от коронавируса

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Врач скорой помощи Новоусманской больницы в Воронежской области Александр Шулепов выпал из окна больницы, где он лечился от коронавирусной инфекции.

"Идет расследование данного происшествия. По результатам будет комментарий", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

По данным местных СМИ, в настоящее время мужчина находится в реанимации с переломом основания черепа.

В конце апреля Шулепов вместе со своим коллегой Александром Косякиным записали видео, на котором они сообщили, что у врача подтвердился коронавирус, но его не сняли со смены и заставляют работать. Также Косякин жаловался, что их не обеспечивают защитными костюмами и не тестируют на коронавирус. В свою очередь, в департаменте здравоохранения назвали эти сообщения фейком.

В настоящее время в Воронежской области подтверждено 565 случаев коронавируса, девять человек умерли.