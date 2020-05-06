Омбудсмен потребовал изменить петербургские правила о признании врачей пострадавшими от COVID-19

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов призвал скорректировать порядок признания пострадавшими медиков, заразившихся коронавирусом, поскольку он допускает конфликт интересов. Об этом сообщил аппарат омбудсмена.

В конце апреля Смольный утвердил порядок, по которому пострадавшие или погибшие от коронавируса медики получают право на компенсации от 300 000 до 1 млн рублей, если главврач их учреждения подтвердит, что пострадавший заразился именно в ходе работы с больными COVID-19 и укажет конкретную причину и степень вины самого медика.

Шишлов отметил, что признавать врача пострадавшим будет не независимая комиссия во главе с руководителем Роспотребнадзора региона, а внутренняя комиссия медицинского учреждения, заключение которой подписывает главврач. Правила также требуют, что право на компенсацию семья умершего медика получит, только если в справке о смерти будет указана только коронавирусная инфекция, а не другие, обусловленные ею заболевания.

Омбудсмен считает, что каждый случай заражения медика коронавирусом должна расследовать независимая комиссия, которая в том числе будет выяснять, был ли он обеспечен необходимой защитой. Шишлов сослался на постановление правительства № 967 от 15.12.200 "Об утверждении положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний" и рекомендации Роструда.

Он также предложил опираться на мосоквский опыт: "учитывать положительные результаты тестов на COVID и диагноз "пневмония", независимо от иных сопутствующих заболеваний".

По данным на конец апреля, в Петербурге от коронавируса лечились свыше 250 медицинских работников. Власти сообщали о шестерых умерших медиках.