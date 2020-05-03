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Михаил Мурашко допустил введение в России "паспорта иммунитета" к коронавирусу

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает технически возможным ввести в России так называемый паспорт иммунитета, так как данные обо всех заболевших коронавирусом уже содержатся в специальной базе.

"Я не вижу в этом проблемы, на самом деле. Это можно сделать, мы создали определенный информационный ресурс, причем создали его очень быстро, фактически за семь дней, была сделана новая программа, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на "России 24" (ВГТРК).

То есть, по его словам, "если возникает вопрос о том, чтобы вытащить из системы и погрузить это в медицинскую документацию - ну, это не сложно".

Так он ответил на вопрос о возможности введения в России "паспорта иммунитета", где было бы написано, переболел человек коронавирсом или нет, пока не разработана вакцина.

2 апреля в пресс-службе Минздрава России сообщили о запуске информационной системы, собирающей данные о лицах, заболевших коронавирусом, госпитализированных с пневмонией и контактировавших с ними. Информация поступает в систему от медицинских организаций, территориальных органов ФМБА России, Минкомсвязи и Минтранса России.

Получить информацию из системы могут заинтересованные федеральные ведомства. На федеральном уровне информация обезличена, на региональном уровне доступна аналитика в разрезе медицинских организаций для оперативного принятия решения по заболевшим.

Минздрав РФ Михаил Мурашко коронавирус

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