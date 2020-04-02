Минздрав создал базу данных о заболевших коронавирусом и их круге контактов

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав России запустил информационную систему по сбору данных о заболевших коронавирусом, госпитализированных с пневмонией, и контактировавших с ними людях, сообщила пресс-служба ведомства.

Информация будет поступать в систему от медицинских организаций, территориальных органов ФМБА России, Минсвязи и Минтранса. Получить данные из нее смогут заинтересованные федеральные ведомства. На федеральном уровне информация будет обезличена.

На региональном уровне будут доступна аналитика в разрезе медицинских организаций для оперативного принятия решения по заболевшим. По сложным пациентам, мониторинг которых осуществляется силами дистанционных реанимационно-консультационных центров, будет осуществляться динамический мониторинг состояния здоровья.

В Минздраве подчеркнули, что система станет единым источником данных о распространении коронавирусной инфекции и эффективности действий властей разного уровня по борьбе с этим.