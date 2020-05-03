Протоиерей Смирнов заявил, что коронавирус пробудил в людях хорошие качества

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в воскресенье призвал задуматься над положительной стороной эпидемии, которую переживает сейчас человечество.

Во время проповеди после литургии в московском храме Благовещения Пресвятой Богородицы он пояснил, что с тех пор, как началась пандемия, "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для церкви христианских качеств души".

Что касается гибели заразившихся коронавирусом, в том числе врачей и священников, то, по его словам, "эти люди отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм".

Отец Димитрий отметил, что, "ничего не предпринимая, только терпя болезнь, человек приобретает очень важное качество души". Он призвал "сдать экзамен на самый главный фундамент всех добродетелей - терпение".