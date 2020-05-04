Бывший Астраханский митрополит Иона скончался от коронавируса в Москве

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Митрополит Иона (Карпухин), почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве, скончался в ночь на понедельник на 79-м году жизни. По предварительным данным, он умер от пневмонии на фоне коронавируса, сообщает рабочая группа при патриархе.

Митрополит Иона долго служил в Троице-Сергиевой лавре. В 1991 голу был назначен настоятелем московского Крестовоздвиженского храма в Алтуфьеве, с 1992 года стал его почетным настоятелем.

В 2016 году он ушел на покой по состоянию здоровья.