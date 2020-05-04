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На сайте правительства РФ появился сервис для поддержки граждан и бизнеса

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Правительство России запустило на своем сайте информационный сервис для граждан и бизнеса, с помощью которого можно получить информацию о мерах поддержки в условиях коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник сайт кабинета министров.

"Сервис доступен на официальном сайте правительства по адресу http://government.ru/support_measures/. Он объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категориям получателей - граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждом разделе дается подробное описание меры, сроки предоставления помощи, инструкция о том, как её получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн.

"Так, например, чтобы дистанционно встать на биржу труда, достаточно кликнуть на соответствующий раздел "Зарегистрироваться на trudvsem.ru" и далее следовать подсказкам системы. Для оформления субсидии, предназначенной для малого и среднего бизнеса, можно прямо со страницы сервиса перейти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы", - говорится в сообщении.

В перспективе при вводе определенных параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются. В ближайшее время функционал сервиса будет доработан для выполнения этой задачи, отмечается в сообщении.

"Помимо информации о действующих мерах поддержки на странице сервиса уже сейчас можно получить данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики, а также сведения о ключевых решениях, принимаемых правительством для защиты граждан и поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции. Там же размещен постоянно обновляемый отчет о текущей ситуации с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта "Стопкоронавирус.рф", - отметили в правительстве РФ.

правительство РФ

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