Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил списать за второй квартал все налоги, кроме НДС, и страховые взносы для индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. То же касается и социально ориентированных НКО.

"Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на 6 месяцев с возможностью гасить их плавно в течение года, как на одной из встреч с бизнесом представители оного меня и просили. Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно, поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать. За исключением НДС", - заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Глава государства еще раз подчеркнул, что будет работать принцип не отсрочки, а именного полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года.

"За апрель, май, июнь. За те месяцы, когда бизнес оказался или будет еще находиться в сложной ситуации. Воспользоваться такой мерой смогут более 1,5 млн предприятий", - сказал Путин.