Авиакомпания "Якутия" открыла рейсы Москва - Калининград
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В аэропорт "Храброво" (Калининград), несмотря на распространение коронавируса, пришел новый перевозчик - авиакомпания "Якутия", сообщила в понедельник пресс-служба аэрокомплекса.
Как рассказали в пресс-службе, 3 мая "Якутия" приступила к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Москва (Внуково) - Калининград - Москва (Внуково). Рейсы запланированы к выполнению в период с 3 по 31 мая с частотой три раза в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям.
Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing B737-700 в компоновке 148 кресел. На борту первого рейса было 88 пассажиров, сообщили в аэрокомплексе.
В настоящее время рейсы на московском направлении также выполняют авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и ЮТэйр.
Как сообщал "Интерфакс", в период пандемии в "Храброво" резко сократилось число авиарейсов в города России, а за границу отменены все. В день он принимает от 3 до 8 самолетов. При этом основными ежедневными рейсами остаются два полета на Москву и обратно авиакомпании "Аэрофлот".
С 20 апреля все пассажиры, прилетающие в Калининград, обязаны пройти 14-дневный карантин. Жители области в режиме самоизоляции дома, а иногородние - в обсерваторе.
В Калининградской области, по состоянию на 4 мая, выявлено 524 случаев заражения COVID-19, умерли 11.
"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов России. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.
По итогам 2019 года "Храброво" увеличило пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом - до 2 млн 369 тыс. человек.