Авиакомпания "Якутия" открыла рейсы Москва - Калининград

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В аэропорт "Храброво" (Калининград), несмотря на распространение коронавируса, пришел новый перевозчик - авиакомпания "Якутия", сообщила в понедельник пресс-служба аэрокомплекса.

Как рассказали в пресс-службе, 3 мая "Якутия" приступила к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Москва (Внуково) - Калининград - Москва (Внуково). Рейсы запланированы к выполнению в период с 3 по 31 мая с частотой три раза в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing B737-700 в компоновке 148 кресел. На борту первого рейса было 88 пассажиров, сообщили в аэрокомплексе.

В настоящее время рейсы на московском направлении также выполняют авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и ЮТэйр.

Как сообщал "Интерфакс", в период пандемии в "Храброво" резко сократилось число авиарейсов в города России, а за границу отменены все. В день он принимает от 3 до 8 самолетов. При этом основными ежедневными рейсами остаются два полета на Москву и обратно авиакомпании "Аэрофлот".

С 20 апреля все пассажиры, прилетающие в Калининград, обязаны пройти 14-дневный карантин. Жители области в режиме самоизоляции дома, а иногородние - в обсерваторе.

В Калининградской области, по состоянию на 4 мая, выявлено 524 случаев заражения COVID-19, умерли 11.