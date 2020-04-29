Сотни жителей Калининграда выстроились в очереди у открывшихся строительных магазинов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сотни покупателей устремились в открывшиеся после долгого перерыва строительные магазины в Калининграде, сообщили "Интерфаксу" в торговых сетях.

"С утра среды у нас полный аншлаг, несмотря на то что наш магазин находится практически за чертой Калининграда. Сотни покупателей выстроились в очереди и готовы долго ждать возможности попасть в магазин, вход в который ограничен определенным числом граждан. На входе люди обязаны быть в масках, мы им выдаем одноразовые перчатки, предупреждаем о социальной дистанции у стеллажей и касс оплаты", - рассказал представитель "Леруа Мерлен".

По словам сотрудников сетей "Бауцентр" и "Строитель", аналогичная ситуация сложилась и в этих магазинах. И это при том, что в этих сетях активно велась торговля через интернет.

Как сообщалось, в Калининградской области режим самоизоляции, введенный в конце марта, был продлен до 12 мая. Он предполагает ношение масок, передвижения по пропускам, запрет на посещение курортных городов и другие ограничения.

При этом некоторые послабления режима касаются работы непродовольственных магазинов и точек бытового обслуживания, исключая парикмахерские и салоны красоты.

В Калининградской области по состоянию на 29 апреля выявлено 326 случаев заражения (73 человека выздоровели), умерли трое, обследовано на COVID-19 17 130 человек, из них остаются под медицинским наблюдением 2 172 человека, в том числе 163 в обсерваторах.