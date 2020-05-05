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Еще четыре медика скончались от COVID-19 в Петербурге

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга сообщили о смерти еще четырех медицинских работников от COVID-19.

"Тяжелая коронавирусная инфекция уносит жизни медицинских работников Санкт-Петербурга. Скончался врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Самуилович Манькович. Ушла из жизни медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Олеговна Новикова", - сообщила пресс-служба администрации губернатора во вторник.

По данным городских властей, в Петербурге также скончались от COVID-19 две санитарки Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена - Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа.

Губернатор Александр Беглов позвонил родным ушедших из жизни медицинских работников и выразил им соболезнования.

В сообщении не уточняется, когда скончались медики.

Ранее власти города официально подтверждали смерть от COVID-19 двух врачей Александровской больницы. По данным на конец апреля в Санкт-Петербурге на лечении находятся свыше 250 медицинских работников с коронавирусом.

Петербург коронавирус

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