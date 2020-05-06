Что случилось этой ночью: среда, 6 мая

50 погибших с коронавирусом в Москве, бессоница Трампа, пожар в жилом небоскребе в ОАЭ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв в столице выросло до 866. В Петербурге, тем временем, власти города сообщили о четырех погибших медиках.

- Силуанов дал видеоинтервью "Ведомостям". Глава Минфина рассказал о работе премьера на фоне болезни, дал прогноз о снижении ВВП, поделился соображениями о налоге на доход от вклада.

- Трамп рассказал, что не может уснуть по ночам, так как думает об умерших от последствий коронавируса соотечественниках. Число погибших с коронавирусом в США превысило 70 тыс., согласно последним данным. Президент в выступлении также раскритиковал модели университета Джонса Хопкинса и Вашингтонского университета.

- Жилой небоскреб горел в эмирате Шарджа в ОАЭ. 45-этажное задание было полностью охвачено огнем через 1,5 часа после начала пожара. Данных о пострадавших не поступало.

- Минприроды предложило финансово стимулировать население к раздельному сбору мусора. Ведомство предлагает освободить от уплаты НДС операции по реализации вторичных ресурсов, а физлиц, получивших доходы от сдачи или продажи вторсырья, - от уплаты НДФЛ.

- Путину представят рекомендации по выходу россиян из режима самоизоляции. На основании этих рекомендаций будут приниматься решения о дальнейших действиях в стране.