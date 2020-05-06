Силуанов рассказал о работе Мишустина на фоне болезни

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин, у которого был диагностирован коронавирус, активно участвует в работе правительства с использованием дистанционных каналов, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Работа правительства уже несколько недель ведется преимущественно по видеоконференцсвязи. В ближайшее время такой формат сохранится, и это оправданно. Что касается новости о болезни Михаила Владимировича, то никто не застрахован, вирус не выбирает - руководитель ты или нет. Желаю скорейшего выздоровления; уверен, скоро встретимся в правительстве", - сказал глава Минфина в интервью газете "Ведомости".

По словам Силуанова, "и сейчас председатель постоянно с нами на связи по телефону, активно вовлечен в рабочий процесс - сегодняшние коммуникации позволяют это делать без проблем".

30 апреля у Мишустина был выявлен коронавирус, о чем он сообщил по видеосвязи президенту РФ Владимиру Путину, а затем отправился в медучреждение. Указом президента исполняющим обязанности главы правительства в тот же день был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.