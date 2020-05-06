COVID-19 обнаружен у шести прибывших в Ростовскую область вывозным рейсом из Таиланда

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Два вывозных рейса из Турции и Таиланда прибыли в международный аэропорт "Платов" (Ростов-на-Дону) в начале мая, у некоторых пассажиров уже подтвердили коронавирус, сообщил руководитель областного Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании регионального оперштаба.

"3 мая прибыл борт из Таиланда. В "Платове" сошли 24 человека, часть из которых были помещены в обсерватор. Из них у шести человек обнаружена новая коронавирусная инфекция", - сказал Ковалев.

Он отметил, что 5 мая также прибыл вывозной рейс из Турции, в Ростове-на-Дону сошли 64 пассажира, из которых 16 были помещены в обсерватор, а остальные отправлены в другие регионы по месту жительства.

"Анализы, которые были сделаны вчера, находятся сейчас в работе, по каждому человеку идет индивидуальное сопровождение", - уточнил Ковалев.

Ранее сообщалось, что в аэропорт Ростова-на-Дону ожидается прибытие пяти вывозных авиарейсов из-за рубежа. Все пассажиры, имеющие клинические показатели, помещаются в обсерватор, остальные отправляются домой при условии соблюдения самоизоляции.

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области зарегистрировано 1353 случая инфицирования COVID-19.