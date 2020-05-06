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Власти Петербурга демонтировали несогласованный памятник самоизоляции

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Металлическая скульптура человека и кошки, самовольно установленная в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, демонтирована, сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству в среду.

"На место выехала бригада садово-паркового предприятия "Калининское" и с помощью "болгарки" срезала трубу (часть скульптуры - ИФ) у основания. Правоохранительные органы были поставлены в известность, однако поскольку ущерба парку нанесено не было, заявление в полицию не подавалось", - уточнили в пресс-службе.

Об установке металлической конструкции, изображающей человека и кошку внутри куба, стало известно накануне, 5 мая. В комитете по благоустройству подчеркнули, что уведомления об установке конструкции не получали.

Ранее анонимный художник под псевдонимом Бесхвостый пес рассказал в соцсетях о смысле своей работы. Объект, по его словам, посвящен режиму самоизоляции.

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