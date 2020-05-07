Демонтированному в Петербурге памятнику самоизоляции нашли новое место

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга перенесли установленный без согласования памятник самоизоляции на улицу Верности в Калининском районе, следует из сообщения пресс-службы администрации района.

Как отмечается в сообщении, конструкция, установленная днем ранее у входа в Пискаревский лесопарк на Амурской улице, была демонтирована комитетом по благоустройству из-за ее неустойчивости и опасности для окружающих. Однако многим жителям так понравился необычный арт-объект, что они высказались за его сохранение.

"Комитет передал символ самоизоляции администрации Калининского района. Сегодня конструкцию установили на улице Верности. Она может стать первым арт-обьектом в этой зоне отдыха", - говорится в сообщении.

По словам главы района Василия Пониделко, этот участок был благоустроен в 2019 году, и теперь здесь достаточно места для создания своеобразного арт-парка. "Мы готовы выслушать пожелания жителей и рассмотреть предложения художников и скульпторов", - цитирует пресс-служба Пониделко.

Как сообщалось, об установке металлической конструкции, изображающей человека и кошку внутри куба, стало известно во вторник, 5 мая. В комитете по благоустройству подчеркнули, что уведомления об установке конструкции не получали. В среду конструкцию демонтировали.

Ранее анонимный художник под псевдонимом Бесхвостый пес рассказал в соцсетях о смысле своей работы. Объект посвящен режиму самоизоляции.