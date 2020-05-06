В Минздраве сочли обнадеживающими первые результаты разработки вакцины от COVID-19

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что российские ученые получили первые положительные результаты в разработке вакцины от коронавируса.

"Есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать. Поэтому разработчики - федеральные учреждения в основном, и одна частная компания - показывают, что их направления двигаются верным руслом и показывают первый результат", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

В России разрабатывается 9 прототипов вакцин, включенных в перечень перспективных разработок Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Шесть из них разрабатываются ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, еще две вакцины разрабатывает компания БИОКАРД, и одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток.

Что касается препаратов от коронавируса, то, по словам Мурашко, семь лекарств находятся на стадии клинических исследований.

"Это в том числе ингибиторы интерлейкина 6, это иммуномодуляторы. Сейчас должен быть рассмотрен вопрос также по одному отечественному препарату триазаверин этическим комитетом клинических исследований", - сказал Мурашко.

Глава Минздрава напомнил, что все препараты, которые используются в лечении коронавируса в настоящее время, с недоказанной эффективностью, поскольку клинические исследования еще идут по всему миру.