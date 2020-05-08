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Ограничения по коронавирусу в РФ полностью снимут только после появления вакцины

Ограничения по коронавирусу в РФ полностью снимут только после появления вакцины
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что часть ограничительных мер, введенных в целях недопущения распространения коронавируса, будет действовать до появления вакцины.

"Что касается окончательного снятия ограничений, то Попова сказала, что это будет возможно только тогда, когда будет вакцина", - заявил "Интерфаксу" первый замглавы фракции "Единой России" Адальби Шхагошев после прошедшей в режиме видеоконференции встречи с главой Роспотребназдора.

При этом он добавил, что, по словам Поповой, "даже после завершения третьего этапа выхода из самоизоляции, мы все равно будем придерживаться ряда ограничений".

"Это вопрос баланса: будет вакцина, будет лекарство - тогда можно и говорить о возвращении к полноценной жизни", - сказал парламентарий.

Он добавил, что, по информации главы Роспотребнадзора, может появиться несколько вакцин против коронавируса, так как ее разработкой занимаются многие институты и многие страны. "По степени воздействия, по разным другим параметрам, вакцина будет не одна", - пояснил Шхагошев.

Депутат со ссылкой на Попову также сообщил, что для защиты пассажиров от коронавируса авиакомпаниям будет предложено раздавать маски на трапе самолета. Власти РФ в настоящее время прорабатывают этот вопрос, отметил Шхагошев. Он также добавил, что "на волне споров о том, нужно носить маску или нет, Попова ответила, что маску носить нужно".

Российские успехи в разработке вакцины от коронавируса

Ранее в мае глава Минздрав РФ Михаил Мурашко рассказывал, что российские ученые получили первые положительные результаты в разработке вакцины от коронавируса.

"Есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать. Поэтому разработчики - федеральные учреждения в основном, и одна частная компания - показывают, что их направления двигаются верным руслом и показывают первый результат", - заявил министр.

В России создаются 9 прототипов вакцин, включенных в перечень перспективных разработок Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Шесть из них разрабатываются ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, еще две вакцины разрабатывает компания Biocad, и одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток.

Хроника коронавируса. Май.

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Хроника 09 января – 08 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Адальби Шхагошев Госдума коронавирус

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