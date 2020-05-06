Челябинского замминистра строительства обвинили в получении более 2 млн руб. взятки

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили обвинение в получении взятки от коммерческой компании заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета СК РФ по Челябинской области в среду.

По данным следствия, обвиняемая в 2016-2017 годах получила взятку в сумме 2,2 млн рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации за совершение действий, входящих в служебные полномочия, по обеспечению оплаты по муниципальным контрактам.

Ей предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Ранее сообщалось, что 4 апреля 2020 года суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте до 1 июня заместителя министра строительства региона. Это решение было оставлено в силе Челябинским областным судом.

Информированный источник пояснял, что чиновница подозревается в получении взятки за содействие в оплате фактически невыполненных работ по строительству в Златоусте биатлонного комплекса.

По данным прокуратуры Златоуста, горадминистрация поручила курировать строительство биатлонного комплекса муниципальной спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва №1, которая не имеет отношения к строительству крупных социально значимых объектов. Руководители спортшколы без проведения торгов заключили муниципальный контракт на строительство стадиона и стрельбища с ООО "Стройснаб". Подрядчик, получив авансовые платежи на сумму более 27 млн рублей, не использовал их по назначению. В связи с этим 30 июня 2016 года заказчик принял решение об отказе от исполнения контракта.

По этой причине строительство не завершено, объект до настоящего времени не введен в эксплуатацию.

Строительство было начато в 2014 году. На эти цели выделили из бюджетов разных уровней почти 450 млн рублей. Его планировали сдать в октябре 2019 года.