Замминистра строительства Челябинской области предъявили еще одно обвинение

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили еще одно обвинение заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяне Антоновой, ранее арестованной по подозрению в получении взятки.

Пресс-служба регионального СУ СКР сообщает в четверг, что новое обвинение предъявлено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). До этого была проведена проверка выполнения работ на строительстве спортивного объекта.

По предварительным данным, в 2018-2019 годах чиновники министерства и ОГКУ "Челябоблинвестстрой" оплатили невыполненные работы и фактически не поставленное оборудование на строящийся региональный центр по шорт-треку ледового дворца "Уральская Молния". Ущерб бюджету составляет 65 млн рублей, отмечает пресс-служба.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России. Они же осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время чиновница находится под стражей по обвинению в получении взятки.

Ранее сообщалось, что 6 мая Антоновой было предъявлено обвинение в получении взятки в сумме 2,2 млн рублей от коммерческой компании. Она подозревается в том, что в 2016-2017 годах получала взятки за содействие в оплате фактически невыполненных работ по строительству в Златоусте биатлонного комплекса.

По данным прокуратуры Златоуста, горадминистрация поручила курировать строительство биатлонного комплекса муниципальной спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва №1, которая не имеет отношения к строительству крупных социально значимых объектов. Руководители спортшколы без проведения торгов заключили муниципальный контракт на строительство стадиона и стрельбища с ООО "Стройснаб". Подрядчик, получив авансовые платежи на сумму более 27 млн рублей, не использовал их по назначению. В связи с этим 30 июня 2016 года заказчик принял решение об отказе от исполнения контракта.

По этой причине строительство не завершено, объект до настоящего времени не введен в эксплуатацию.

Строительство было начато в 2014 году. На эти цели было выделено из бюджетов разных уровней почти 450 млн рублей. Его планировали сдать в октябре 2019 года.