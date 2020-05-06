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В полицию доставили организатора вечеринки на Крестовском острове в Петербурге

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга нашла инициатора первомайской вечеринки стритрейсеров на Крестовском острове, которая собрала несколько сотен любителей дрифта.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в среду, многочисленную компанию у концертно-спортивного комплекса "Сибур Арена" созвал 23-летний уроженец Ростовской области. "Мужчину остановили сегодня днем на Васильевском острове, доставили в полицию для дачи объяснений и решения вопроса о привлечении к ответственности", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Вместе с нарушителем в полицию доставлен и автомобиль Mercedes, на котором он был у "Сибур Арены".

Видеозаписи с вечеринки стритрейсеров у стадиона на Крестовском острове появились в соцсетях 2 мая. На видео запечатлены многочисленные автомобили, молодые люди, которые танцевали под громкую музыку, курили кальян и развлекали себя агрессивной ездой. По словам очевидцев, в вечеринке принимали участие несколько сотен человек.

Кроме того, полиция полагает, что трое стритрейсеров, на которых в понедельник составили протоколы за дрифт на площади Островского, также были участниками этой вечеринки. Как сообщалось, молодым людям вменяется нарушение ПДД, а также несоблюдение режима самоизоляции. В полиции добавили, что нарушителей привлекут к административной ответственности в среду.

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