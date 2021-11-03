В Петербурге на группу водителей завели уголовное дело за гонки по КАДу

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге полиция расследует уголовное дело о гонках на Кольцевой автодороге, его возбудили по статье 267.1 УК (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств), сообщила пресс-служба МВД. В пресс-релизе упоминаются 13 водителей и два эпизода с гонками.

Несколько дней назад очевидцы сообщили в полицию, что стритрейсеры устроили гонки на КАДе в сторону Кронштадта, для чего "их сообщники перекрыли въезд на дамбу со стороны Приморского шоссе". Сотрудники ГАИ на месте задержали троих подозреваемых. На еще четверых водителей были составлены административные протоколы за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (ч.1 ст.12.5 КоАП) и за вождение без страховки (ч.2 ст.12.37 КоАП). Уже тогда было возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, в ночь на 3 ноября стритрейсеры повторили гонки по КАДу, причем некоторые автомобили разгонялись до 300 километров в час. Полицейские остановили шесть машин, участвовавших в заезде, и составили на водителей административные протоколы. Их проверяют на причастность к преступлению по ст.267.1 УК.