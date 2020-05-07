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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
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Титов заявил, что каждая новая неделя COVID-ограничений усиливает ущерб бизнеса

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что продление ограничительных мер, введенных в стране с марта в связи с COVID-19, увеличит ущерб предприятий пострадавших отраслей, часть организаций "не выживет".

"По своим характеристикам сфера услуг и розничная торговля в Москве, конечно, отличается от аналогичных сфер в регионах, особенно в не очень крупных городах. Иная подушка безопасности, иная степень гибкости, иной профиль рабочей силы. Тем не менее, удар очень сильный, и каждая новая неделя ограничений добавляет ущерба", - сказал бизнес-омбудсмен "Интерфаксу" в четверг.

Пандемия коронавируса

По его словам, часть предприятий малого и среднего бизнеса ограничительных мер может вообще не пережить. Для ресторанов, магазинов, мастерских бытового обслуживания каждый новый день физического отсутствия клиентов, отмечает бизнес-омбудсмен, означает новый удар.

"Одни дотянут до выхода из карантина - другие нет. Есть отрасли наподобие турбизнеса или рекламы, где в действие вступают иные законы, и им придется перепрофилироваться на более долгий срок. Но в случае с ресторанами и магазинами - их можно вернуть к жизни", - полагает Титов.

"В конце концов, скопление персонала на больших промышленных предприятиях не меньшая эпидемическая угроза, чем работа небольшого магазина. И если проблему на стройке и заводе решить можно, то же самое можно сделать и на небольшом частном предприятии. Весь вопрос в соблюдении правил Роспотребнадзора и бизнес совершенно не против этого", - добавил омбудсмен.

По его словам, падение оборотов в сфере услуг намного серьезнее, чем в промышленности, а порой оно и вовсе становится катастрофическим. Так, например, в производстве продуктов для общепита и кулинарии падение выручки составляет 30-60%, в розничной торговле и ремонте автомобилей - 80%, в платных медицинских услугах - 30-90%.

"Мы изучили ситуацию в регионах, собрали воедино мнения, отзывы и жалобы частного бизнеса. И бизнес рапортует о куда более серьезном падении выручки, чем это следует из отчетов правительства. А перечень ОКВЭД, дающих право на некоторые государственные льготы, гораздо уже, чем реальный охват пострадавших отраслей", -сказал Титов.

Первые ограничительные меры в РФ из-за распространения коронавируса были объявлены 25 марта, позже они дважды продлевались. При этом в Москве и области ограничения стали вводиться еще раньше.

Трехэтапный план снятия коронавирусных ограничений от Роспотребнадзора

Накануне, 6 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова представила на совещании у президента РФ план трехэтапного снятия ограничительных мер. По ее словам, на каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов Федерации смогут принимать решения о конкретных мероприятиях.

Так, на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. На втором этапе могут сниматься ограничения на прогулки на улице с членами семьи. Также предусматривается открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. Также можно будет возобновить работу образовательных организаций.

На третьем этапе Роспотребнадзор предполагает открыть места отдыха населения при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничения площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.

Со своей стороны мэр Москвы Сергей Собянин считает, что говорить об ослаблении режима преждевременно.

Хроника 27 января – 07 мая 2020 годаЭкономический кризис
Борис Титов коронавирус

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