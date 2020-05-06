Росгвардия занимается в Сирии разминированием и лечит население

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ограниченный контингент Росгвардии в Сирии вместе с военными занимается разминированием, поиском оружия и боеприпасов и оказывает местному населению медицинскую помощь. Об этом сообщил представитель ведомства Валерий Грибакин.

Он добавил, что росгвардейцы также помогают сирийцам продуктам и водой и занимаются сопровождением гуманитарных грузов.

Ранее 6 мая директор Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту Владимиру Путину, что его подчиненные успешно выполняют задачи в Сирии.