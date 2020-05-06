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Золотов сообщил о службе росгвардейцев в Сирии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Сирии присутствует ограниченный контингент войск Росгвардии, бойцы выполняют задачи без срывов, сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов президенту Владимиру Путину.

Он также напомнил о службе росгвардейцев на Северном Кавказе. Кроме того, 115-я отдельная бригада особого назначения Росгвардии осуществляет мероприятия по охране объектов и транспортного перехода в Керченском проливе.

"Все задачи проходят без срывов", - заявил Золотов.

В апреле 2017 года в пресс-службе Росгвардии отмечали, что в боевых действиях в Сирии нацгвардейцы не участвуют. Военная полиция, чьи подразделения выполняют задачи в Сирии, входит в структуру Минобороны, а не Росгвардии, уточняли в ведомстве. Перед этим главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов говорил, что Росгвардия воюет в Сирии.

Виктор Золотов Сирия Росгвардия

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