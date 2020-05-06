Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:52Заразились
на 06.05В России 165 929+10 559В мире 3 662 691+79 636

СК подтвердил гибель российского миллиардера Босова

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий подтвердила гибель президента "Аллтека" Дмитрия Босова в Московской области.

В ответ на запрос "Интерфакса" о смерти Босова Врадий сказала, что следователи следственного отдела по городу Одинцово организовали проверку "по факту смерти 52-летнего местного жителя".

По ее словам, 6 мая тело мужчины с огнестрельным ранением головы было обнаружено родственниками на территории дома в селе Усово. "Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4", - сказала Врадий.

Она отметила, что в настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр места инцидента, опрашиваются родственники, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Источник "Интерфакса" сообщил, что Босов проводил майские праздники в своем доме в поселке Усово Одинцовского района.

"Поздним вечером 5 мая предприниматель перестал отвечать на звонки и сообщения в мессенджерах. В Усово приехала супруга предпринимателя, но обнаружила мужа мертвым - он лежал в одном из флигелей с пистолетом в руке", - сказал собеседник агентства.

Ранее РБК со ссылкой на двух знакомых Босова сообщил, что он совершил суицид в своем особняке в подмосковном поселке Усово.

Босов родился в 1968 году, окончил МГТУ имени Баумана. Вместе с однокурсниками по Бауманке создал группу "Аллтек". По состоянию на 2013 год, согласно проспекту к несостоявшемуся в итоге IPO "Сибантрацита", Босов контролировал около 66,5% группы "Аллтек", Владимир Микулик владел примерно 21%, Дмитрий Ага - менее 5%. У основного российского юрлица группы - ООО "Аллтек" - согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс" сейчас четыре владельца: у Босова 86,57%, Дмитрию Ага принадлежит 7,9%, остальное у Игоря Макарова и Олега Шемшука.

Босов увлекался хоккеем и участвовал в матчах Ночной хоккейной лиги, а "Сибантрацит" является одним из ее спонсоров.

Известность Босов приобрел в 90-е годы как один из участников передела отечественной алюминиевой промышленности. Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1,1 млрд, что соответствовало 86-му месту в списке богатейших россиян по итогам 2019 года.

Проблемы вокруг "Востокугля"

Помимо "Сибантрацита", Босов являлся совладельцем другой угольной компании - "Востокуголь". В прошлом году стало известно, что у ФСБ есть претензии к "Арктической горной компании" (входит в "Востокуголь") из-за подозрений в незаконной добыче угля на Таймыре.

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий вопросы развития Дальнего Востока и Арктики, сказал журналистам в декабре, что "там продолжаются контрольные мероприятия, окончательных результатов нет". "Я со своей стороны буду прилагать усилия к тому, чтобы этот инвестиционный проект продолжал осуществляться", - говорил Трутнев в ответ на вопрос, к каким выводам пришла Федеральная служба безопасности.

В апреле этого года "Востокуголь" оказался в центре еще одного скандала. Компания сообщила, что ее руководитель Александр Исаев "снят со всех занимаемых должностей в компаниях группы "Сибантрацит" и "Востокуголь".

"Причина расторжения с ним всех взаимоотношений и увольнения - вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации о нашей деятельности. Начато расследование", - говорилось в идентичных по тексту сообщениях "Востокугля" и "Сибантрацита". В свою очередь, Исаев подал в Арбитражный суд Москвы иск к компаниям, потребовав признать опубликованные на их сайтах сведения не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию.

СКР Дмитрий Босов Аллтек Сибантрацит

Новости по теме

Новости

Российским военным запретили пользоваться гаджетами на службе

Российским военным запретили пользоваться гаджетами на службе

Гендиректор ВСМПО Воеводин ушел со своего поста

РБК сообщил о самоубийстве основателя "Аллтека" Босова

РБК сообщил о самоубийстве основателя "Аллтека" Босова

Россияне во второй половине апреля стали хуже оценивать свое материальное положение

В турецких отелях этим летом будут действовать ограничения для туристов

В турецких отелях этим летом будут действовать ограничения для туристов

ФНС допустила начало выплат МРОТ-субсидий для бизнеса до 18 мая

ФНС допустила начало выплат МРОТ-субсидий для бизнеса до 18 мая

Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений из-за COVID-19

Пандемия коронавируса

Мурашко раскрыл число медиков, привлеченных для работы с больными COVID-19

Мурашко раскрыл число медиков, привлеченных для работы с больными COVID-19

В Минздраве РФ заявили, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины

Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина

Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');