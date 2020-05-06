СК подтвердил гибель российского миллиардера Босова

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий подтвердила гибель президента "Аллтека" Дмитрия Босова в Московской области.

В ответ на запрос "Интерфакса" о смерти Босова Врадий сказала, что следователи следственного отдела по городу Одинцово организовали проверку "по факту смерти 52-летнего местного жителя".

По ее словам, 6 мая тело мужчины с огнестрельным ранением головы было обнаружено родственниками на территории дома в селе Усово. "Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4", - сказала Врадий.

Она отметила, что в настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр места инцидента, опрашиваются родственники, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Источник "Интерфакса" сообщил, что Босов проводил майские праздники в своем доме в поселке Усово Одинцовского района.

"Поздним вечером 5 мая предприниматель перестал отвечать на звонки и сообщения в мессенджерах. В Усово приехала супруга предпринимателя, но обнаружила мужа мертвым - он лежал в одном из флигелей с пистолетом в руке", - сказал собеседник агентства.

Ранее РБК со ссылкой на двух знакомых Босова сообщил, что он совершил суицид в своем особняке в подмосковном поселке Усово.

Босов родился в 1968 году, окончил МГТУ имени Баумана. Вместе с однокурсниками по Бауманке создал группу "Аллтек". По состоянию на 2013 год, согласно проспекту к несостоявшемуся в итоге IPO "Сибантрацита", Босов контролировал около 66,5% группы "Аллтек", Владимир Микулик владел примерно 21%, Дмитрий Ага - менее 5%. У основного российского юрлица группы - ООО "Аллтек" - согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс" сейчас четыре владельца: у Босова 86,57%, Дмитрию Ага принадлежит 7,9%, остальное у Игоря Макарова и Олега Шемшука.

Босов увлекался хоккеем и участвовал в матчах Ночной хоккейной лиги, а "Сибантрацит" является одним из ее спонсоров.

Известность Босов приобрел в 90-е годы как один из участников передела отечественной алюминиевой промышленности. Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1,1 млрд, что соответствовало 86-му месту в списке богатейших россиян по итогам 2019 года.

Проблемы вокруг "Востокугля"

Помимо "Сибантрацита", Босов являлся совладельцем другой угольной компании - "Востокуголь". В прошлом году стало известно, что у ФСБ есть претензии к "Арктической горной компании" (входит в "Востокуголь") из-за подозрений в незаконной добыче угля на Таймыре.

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий вопросы развития Дальнего Востока и Арктики, сказал журналистам в декабре, что "там продолжаются контрольные мероприятия, окончательных результатов нет". "Я со своей стороны буду прилагать усилия к тому, чтобы этот инвестиционный проект продолжал осуществляться", - говорил Трутнев в ответ на вопрос, к каким выводам пришла Федеральная служба безопасности.

В апреле этого года "Востокуголь" оказался в центре еще одного скандала. Компания сообщила, что ее руководитель Александр Исаев "снят со всех занимаемых должностей в компаниях группы "Сибантрацит" и "Востокуголь".

"Причина расторжения с ним всех взаимоотношений и увольнения - вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации о нашей деятельности. Начато расследование", - говорилось в идентичных по тексту сообщениях "Востокугля" и "Сибантрацита". В свою очередь, Исаев подал в Арбитражный суд Москвы иск к компаниям, потребовав признать опубликованные на их сайтах сведения не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию.