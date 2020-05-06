Что произошло за день: среда, 6 мая

Самоубийство миллиардера, поэтапное снятие ограничений в России и судьба ЕГЭ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений из-за COVID-19. На первом разрешат гулять с детьми и откроют некоторые магазины. На втором этапе откроют образовательные учреждения, на третьем - парки и рестораны. Москва пока далека даже от первого этапа, считают городские власти: режим самоизоляции в столице сохранится и после 11 мая. Однако с 12 мая разрешат возобновить работу всем промышленным и строительным предприятиям.

- РФ приблизилась к Франции и Германии по числу случаев коронавируса. В стране уже 165 929 заболевших, суточный прирост составил 10 559 человек. В числе инфицированных теперь и глава Минкультуры Ольга Любимова. В целом же страна еще не вышла на плато по заболеваемости, констатируют в Минздраве. Причем выяснилось, что тему массового оказания медпомощи в условиях ЧП обсуждали еще год назад и пришли к выводу, что система здравоохранения к такому не готова.

- Основатель группы "Аллтек" Дмитрий Босов покончил с собой в Подмосковье. СКР подтвердил суицид 52-летнего бизнесмена. Forbes оценивал состояние Босова в $1,1 млрд, что соответствовало 86-му месту в списке богатейших россиян.

- Источник узнал о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года из-за коронавируса. По словам собеседника агентства, экзамен может быть перенесен на середину июля или начало августа. Однако в Минпросвещения говорят, что решения пока нет. Госдума снова предлагает вовсе отменить экзамен в этом году.

- Еврокомиссия прогнозирует "рецессию исторического размаха" из-за коронавируса. Экономисты ЕК отмечают, что объемы восстановления будут неравномерными, поскольку они зависят от скорости отмены мер изоляции, от роли туризма в национальной экономике каждой конкретной страны и ее финансовых ресурсов.

- Главный архитектор Москвы предсказал снос ТЦ после пандемии. По мнению Сергея Кузнецова, торговые центры станут невыгодным активом, их сменит застройка другого типа. А принятые в связи с COVID-19 ограничительные меры дадут импульс к развитию магазинов и сервисов шаговой доступности.