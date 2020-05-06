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Российским военным запретили пользоваться гаджетами на службе

Нельзя использовать эти средства и во время дальних походов

Российским военным запретили пользоваться гаджетами на службе
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Военнослужащие не должны иметь при себе электронные изделия, которые могут передавать аудио и фотоматериалы и отслеживать геолокацию, при исполнении обязанностей военной службы. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Согласно изменениям в Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ, нарушение запрета иметь при себе при исполнении электронных изделий (приборов, технических средств), которые могут хранить и передавать аудио-, фото-, видео-материалы и данные геолокации, будет являться грубым дисциплинарным проступком.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, эти меры действуют, если военнослужащий принимает участие в боевых действиях, вооруженных конфликтах, в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.

Кроме того, запрещается иметь при себе такие приборы при несении боевого дежурства, боевой службы, нахождении в нарядах, участии в учениях или походах кораблей; нахождении на территории воинской части.

Использование гаджетов также запрещено при прохождении военных сборов.

Как ранее сообщалось, 19 февраля 2019 года Госдума приняла закон о запрете военнослужащим и призывникам иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства с функцией хранения информации и подключением к интернету при исполнении отдельных обязанностей военной службы.

Владимир Путин Минобороны РФ

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