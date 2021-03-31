Российским призывникам придется оставить смартфоны дома

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Новобранцам придется расстаться со смартфонами, на призывной пункт они смогут взять только кнопочный телефон, сообщил представитель Генштаба ВС РФ.

1 апреля в России стартует весенний призыв. В армию на срочную службу призовут более 134 тыс. человек.

"Ребята, которые прибывают на призывную комиссию, непосредственно уходят служить в Вооруженные силы, при себе могут иметь только кнопочный телефон", - сказал представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Безусловно, кажется немыслимой наша жизнь без гаджетов, тем не менее, есть ограничения, которые накладывает на себя некоторая закрытость как самого ведомства, так и его объектов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в среду.

"Дело в том, что военный комиссариат является территориальным представительством министерства обороны, на него распространяются все ограничения, которые распространяются на объекты министерства обороны", - отметил Цимлянский.

Ранее сообщалось, что российским военным запретили делиться фото- и видеоматериалами, данными геолокации и другой информацией о себе и других служащих.