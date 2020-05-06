РПЦ попросила отдать ей частные квартиры на территории Александро-Невской лавры

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий просит передать епархии несколько жилых помещений на территории монастырского комплекса Александро-Невской лавры на Октябрьской набережной. Власти города отмечают, что в зданиях расположены частные квартиры.

Заявка за подписью митрополита опубликована на сайте городского комитета имущественных отношений.

Епархия просит передать ей безвозмездно в собственность жилые помещения, находящиеся в здании настоятельского келейного корпуса с домовой церковью Архангела Михаила (Октябрьская набережная, дом 16, литера А) и в здании братского келейного корпуса (Октябрьская набережная, дом 20, корпус 1, литера А).

В епархии утверждают, что в этих объектах Петербургу принадлежат семь жилых помещений. Там отмечают, что здания имеют статус многоквартирных жилых домов и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Частные квартиры с жильцами

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета имущественных отношений в среду, в ведомство ранее поступила заявка от РПЦ. В зданиях расположены жилые помещения, находящиеся в государственной собственности Санкт-Петербурга, а также восемь квартир, находящихся в частной собственности.

В комитете разъяснили, что в соответствии с законом церкви могут быть переданы только жилые помещения, находящиеся в государственной собственности Петербурга.

"По информации районной администрации и жилищного комитета квартиры, находящиеся в городской собственности, используются для проживания граждан. Соответственно квартиры могут быть переданы религиозной организации после полного освобождения их от жильцов - расселения/переселения. Для этого потребуется утверждение плана передачи объектов", - подчеркнули в ведомстве.

Жилые квартиры, находящиеся в частной собственности граждан, не могут быть переданы религиозной организации в рамках указанного закона, добавили в пресс-службе комитета.

Заявка РПЦ находится на рассмотрении, по результатам которого будет принято решение, сообщили в комитете.