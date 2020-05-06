РПЦ попросила отдать ей частные квартиры на территории Александро-Невской лавры
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий просит передать епархии несколько жилых помещений на территории монастырского комплекса Александро-Невской лавры на Октябрьской набережной. Власти города отмечают, что в зданиях расположены частные квартиры.
Заявка за подписью митрополита опубликована на сайте городского комитета имущественных отношений.
Епархия просит передать ей безвозмездно в собственность жилые помещения, находящиеся в здании настоятельского келейного корпуса с домовой церковью Архангела Михаила (Октябрьская набережная, дом 16, литера А) и в здании братского келейного корпуса (Октябрьская набережная, дом 20, корпус 1, литера А).
В епархии утверждают, что в этих объектах Петербургу принадлежат семь жилых помещений. Там отмечают, что здания имеют статус многоквартирных жилых домов и находятся в неудовлетворительном состоянии.
Частные квартиры с жильцами
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета имущественных отношений в среду, в ведомство ранее поступила заявка от РПЦ. В зданиях расположены жилые помещения, находящиеся в государственной собственности Санкт-Петербурга, а также восемь квартир, находящихся в частной собственности.
В комитете разъяснили, что в соответствии с законом церкви могут быть переданы только жилые помещения, находящиеся в государственной собственности Петербурга.
"По информации районной администрации и жилищного комитета квартиры, находящиеся в городской собственности, используются для проживания граждан. Соответственно квартиры могут быть переданы религиозной организации после полного освобождения их от жильцов - расселения/переселения. Для этого потребуется утверждение плана передачи объектов", - подчеркнули в ведомстве.
Жилые квартиры, находящиеся в частной собственности граждан, не могут быть переданы религиозной организации в рамках указанного закона, добавили в пресс-службе комитета.
Заявка РПЦ находится на рассмотрении, по результатам которого будет принято решение, сообщили в комитете.
Согласно справке, приведенной в заявке, здание настоятельского келейного корпуса с домовой церковью Архангела Михаила и братского келейного корпуса были построены на территории киновии Александро-Невской лавры в 1845-1847 годах. Здания составляют единый монастырский комплекс, построенный для обеспечения богослужений и монашеской деятельности. Постройки являются выявленными объектами культурного наследия в составе ансамбля "Киновия Александро-Невской лавры".
По данным из открытых источников, келейные корпуса стали использовать под жилье после 1917 года, в советские годы здание Свято-Троицкого собора, расположенного в центре киновии, использовалось Володарским промкомбинатом, а позже в качестве общежития. В 2002 году Свято-Троицкий храм и монастырские кельи вернули церкви, теперь это подворье Череменецкого монастыря. С 2015 года ведется восстановление собора, которое планировалось завершить в 2020 году.