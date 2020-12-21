Жильцов пяти квартир выселят из Александро-Невской Лавры

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге из пяти квартир, расположенных на территории киновии Александро-Невской лавры, выселят 18 человек. Освободившиеся помещения и еще две пустые квартиры будут переданы РПЦ, следует из проекта постановления Смольного.

Людям предоставят другое жилье. Они должны съехать до 1 июня 2022 года. Их квартиры передадут епархии безвозмездно в течение месяца после выселения.

Документ опубликован на сайте городской администрации для антикоррупционной экспертизы, срок завершения экспертизы - 30 декабря.

Речь идет о кельях, которые в советские годы использовались как общежитие и в которых сейчас находятся частные квартиры. Здания настоятельского келейного корпуса с домовой церковью Архангела Михаила и братского келейного корпуса были построены на территории киновии Александро-Невской лавры в 1845-1847 годах. Здания составляют единый монастырский комплекс, построенный для обеспечения богослужений и монашеской деятельности. Постройки являются выявленными объектами культурного наследия в составе ансамбля "Киновия Александро-Невской лавры".

В мае 2020 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил передать епархии эти квартиры и домовую церковь Архангела Михаила. В епархии отмечают, что жилье находится в неудовлетворительном состоянии.

В комитете имущественных отношений "Интерфаксу" сообщили, в указанных епархией зданиях расположены жилые помещения, находящиеся в государственной собственности Санкт-Петербурга, а также восемь квартир, находящихся в частной собственности.

По закону "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" церкви могут быть переданы только жилые помещения, находящиеся в государственной собственности Петербурга. На частное жилье закон не распространяется, разъяснили в ведомстве.

В начале декабря президент Владимир Путин напомнил министру культуры Ольге Любимовой, что РПЦ нужно вернуть несколько объектов на территории Александро-Невской лавры. Министр ответила, что вопрос находится на рассмотрении.