Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:25Заразились
на 21.12В России 2 877 727+29 350В мире 76 823 486+534 444

Жильцов пяти квартир выселят из Александро-Невской Лавры

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге из пяти квартир, расположенных на территории киновии Александро-Невской лавры, выселят 18 человек. Освободившиеся помещения и еще две пустые квартиры будут переданы РПЦ, следует из проекта постановления Смольного.

Людям предоставят другое жилье. Они должны съехать до 1 июня 2022 года. Их квартиры передадут епархии безвозмездно в течение месяца после выселения.

Документ опубликован на сайте городской администрации для антикоррупционной экспертизы, срок завершения экспертизы - 30 декабря.

Речь идет о кельях, которые в советские годы использовались как общежитие и в которых сейчас находятся частные квартиры. Здания настоятельского келейного корпуса с домовой церковью Архангела Михаила и братского келейного корпуса были построены на территории киновии Александро-Невской лавры в 1845-1847 годах. Здания составляют единый монастырский комплекс, построенный для обеспечения богослужений и монашеской деятельности. Постройки являются выявленными объектами культурного наследия в составе ансамбля "Киновия Александро-Невской лавры".

В мае 2020 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил передать епархии эти квартиры и домовую церковь Архангела Михаила. В епархии отмечают, что жилье находится в неудовлетворительном состоянии.

В комитете имущественных отношений "Интерфаксу" сообщили, в указанных епархией зданиях расположены жилые помещения, находящиеся в государственной собственности Санкт-Петербурга, а также восемь квартир, находящихся в частной собственности.

По закону "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" церкви могут быть переданы только жилые помещения, находящиеся в государственной собственности Петербурга. На частное жилье закон не распространяется, разъяснили в ведомстве.

В начале декабря президент Владимир Путин напомнил министру культуры Ольге Любимовой, что РПЦ нужно вернуть несколько объектов на территории Александро-Невской лавры. Министр ответила, что вопрос находится на рассмотрении.

Александро-Невская лавра митрополит Варсонофий Петербург Владимир Путин Минкультуры Ольга Любимова РПЦ

Новости по теме

Новости

Депутаты обяжут соцсети мониторить контент с февраля

Пандемия коронавируса

В РАН заверили в эффективности имеющихся вакцин против нового штамма COVID

Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве

Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве

Умер один из создателей "Ну, погоди!" писатель Александр Курляндский

Умер один из создателей "Ну, погоди!" писатель Александр Курляндский
Пандемия коронавируса

Россиян 60+ начнут прививать от коронавируса с 2021 года

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлены рекордные 29,3 тыс. заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлены рекордные 29,3 тыс. заболевших коронавирусом

Россия нарастила выпуск сельхозтехники в 2020 году на 30%

Пандемия коронавируса

Клубу Pravda в Москве пригрозили закрытием за нарушения на концерте Sunsay

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 декабря

Для путешествий по России создадут специальную цифровую платформу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');