"Атлантида" успешно завершила первую за 17 лет крилевую антарктическую экспедицию

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Научно-исследовательское судно Росрыболовства "Атлантида" успешно выполнило задание экспедиции в районе Антарктической части Атлантики и вернулось в Калининград. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Атлантическом филиале ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ВНИРО) в среду.

"Почти шесть месяцев провели в море экипаж "Атлантиды" и ученые из нескольких научно-исследовательских институтов Росрыболовства. Большую часть этого времени они изучали в океане запасы антарктического криля (антарктический пелагический вид ракообразных - ИФ), которой является главным промысловым ресурсом у берегов Антарктиды. Подобных экспедиций Россия не проводила уже долгих 17 лет. И этот научный поход показал, что отечественная наука возвратилась в этот район вовремя", - рассказали в институте.

Там добавили, что рейсовое задание выполнено в полном объеме. Ученые получили научно-обоснованную информацию о современном состоянии биомассы криля и закономерностях его распределения в районах Антарктического полуострова и Южных Оркнейских островов.

По словам собеседника агентства, обновленные данные послужат основой для разработки технологии комплексной переработки криля при производстве пищевой, кормовой, технической продукции и биологически активных веществ. Практическая реализация исследований позволит разработать научно-обоснованные рекомендации по эффективному освоению сырьевой базы криля отечественным рыбопромысловым флотом.

"В рамках экспедиции российские ученые, имеющие удостоверения инспекторов АНТКОМ, проверили иностранное рыболовное судно, добывающее криль. И этот факт позволил России стать шестым членом Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики наряду с такими странами как Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Франция и Чили", - отметил представитель института.

Результаты экспедиции лягут в основу формирования плана океанического рыболовства в Антарктической части Атлантики российским рыбопромышленным флотом.

Как сообщалось, данный район Атлантики некогда активно использовался рыбаками СССР для промысла криля. В течение длительного периода до 1994 года на долю СССР, а затем и России, приходилась основная часть вылова криля - до 95%.

Антарктический криль - источник животного белка морского происхождения, по своей собирательной ценности превосходит другие виды морских организмов, являясь ценнейшим сырьем в пищевой промышленности, биотехнологии, фармакологии.