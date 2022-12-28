Рыбаки РФ начнут вылов криля в Антарктике не раньше 2025 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российские рыбаки начнут вылов криля в антарктической зоне Атлантики не раньше 2025 года, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он сказал об этом на пресс-конференции.

"Сроки (начала вылова криля - ИФ) с учетом строительства специальных судов, наверное, не раньше 2025 года", - сказал он.

По его словам, проект одного крилелова уже готов. Компания, которая планирует работать в зоне Атлантики, планирует построить два судна.

"Думаю, если это будут действительно мощные и хорошие суда, а проект, который компания показывала, предполагает, что будут именно такие суда, то они смогут добывать порядка 200 тысяч тонн криля", - сказал чиновник.

Проект возобновления добычи антарктического криля российскими рыбодобытчиками и строительства крилеловов заложен в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Плановый показатель вылова к этому сроку - 450 тысяч тонн.

Пока в добыче криля активно участвуют Норвегия, Китай, Чили, Южная Корея.

В конце 2019 года, впервые после 17-летнего перерыва, российское научно-исследовательское судно "Атлантида" исследовало запасы криля в Антарктике. Оцененная учеными биомасса в этом районе сейчас выше, чем 17 лет назад. По итогам экспедиции, которая завершилась 5 мая 2020 года, началась подготовка рекомендаций по возобновлению промысла криля в Антарктике.

По оценкам АНТКОМ (Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики), в Антарктике можно добывать около 5 млн тонн криля в год.

Криль востребован в России, в страну его ввозят в количестве около 700 тысяч тонн в год.