Индекс PMI сферы услуг в России в апреле рухнул с 37,1 до 12,2 пункта

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2020 года рухнул до 12,2 пункта с 37,1 пункта в марте, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Аналитики отмечают, что апрельское падение этого индекса стало самым резким за всю историю исследования, которое проходит с октября 2001 года.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг России, в апреле тоже обновил минимум и составил 13,9 пункта против 39,5 пункта в марте.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.