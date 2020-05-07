Миллиардер Босов перед суицидом сменил гендиректоров нескольких структур "Аллтека"
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вадим Бугаев, возглавлявший с марта 2016 один из угольных активов погибшего накануне бизнесмена Дмитрия Босова - ООО "УК "Востокуголь" - покинул пост гендиректора компании, следует из материалов информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".
Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 6 мая. Заявление о ее внесении подано 24 апреля.
Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", Бугаев является гендиректором еще примерно 30 компаний Босова и его бывшего бизнес-партнера Александра Исаева, часть из них - "дочки" "Востокугля".
Гендиректором "Востокугля" назначен Анатолий Ли, который с мая 2014 года возглавляет ООО "Индиганефтегаз" - еще одну компанию группы "Аллтек", которую контролировал Босов.
В свою очередь Дмитрий Василенко назначен на должность гендиректора ООО "Порт "Вера" (оператор одноименного угольного терминала в Приморском крае, контролируется структурами Босова). Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", Василенко является гендиректором компании с 16 апреля текущего года.
С 1 марта 2013 года пост гендиректора в "Порту "Вера" занимал Евгений Диев.
О том, что основатель группы "Аллтек" (владеет угольными активами "Сибантрацит" и "Востокуголь") Дмитрий Босов в ночь на 6 мая покончил с собой в подмосковном поселке Усово, сообщил РБК со ссылкой на источники. Представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий затем подтвердила гибель Босова.
Позже информацию о смерти Босова подтвердила пресс-служба "Аллтека".
Скандалы в бизнесе Босова
По состоянию на 2013 год, согласно проспекту к несостоявшемуся в итоге IPO "Сибантрацита", Босов контролировал около 66,5% группы "Аллтек", Владимир Микулик владел примерно 21%, Дмитрий Ага - менее 5%. У основного российского юрлица группы - ООО "Аллтек" - согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" сейчас четыре владельца: у Босова 86,57%, Ага принадлежит 7,9%, остальное у Игоря Макарова и Олега Шемшука.
В 2019 году стало известно, что у Федеральной службы безопасности есть претензии к Арктической горной компании (входит в "Востокуголь") из-за подозрений в незаконной добыче угля на Таймыре. Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий вопросы развития Дальнего Востока и Арктики, говорил журналистам в декабре, что продолжаются контрольные мероприятия, окончательных результатов нет. "Я со своей стороны буду прилагать усилия к тому, чтобы этот инвестиционный проект продолжал осуществляться", - говорил Трутнев в ответ на вопрос, к каким выводам пришла ФСБ.
В апреле этого года "Востокуголь" оказался в центре еще одного скандала. Компания сообщила, что Исаев "снят со всех занимаемых должностей в компаниях группы "Сибантрацит" и "Востокуголь". "Причина расторжения с ним всех взаимоотношений и увольнения - вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации о нашей деятельности. Начато расследование", - говорилось в идентичных по тексту сообщениях "Востокугля" и "Сибантрацита".
В свою очередь, Исаев подал в Арбитражный суд Москвы иск к компаниям Босова, потребовав признать опубликованные на их сайтах сведения не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию.
По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "УК "Востокуголь" ранее принадлежало Босову и Исаеву на паритетных началах. Согласно ЕГРЮЛ, с 13 апреля 2020 года 50% в капитале ООО перешли к члену совета директоров и совладельцу (2,37% долей) ООО "Аллтек" Олегу Шемшуку.
ООО "Порт "Вера" зарегистрировано в декабре 2012 года в селе Подъяпольское Шкотовского района Приморского края. Единственным владельцем компании является ООО "Порт Вера менеджмент" (Москва), по 50% которого принадлежит ООО "УК "Востокуголь" и ООО "Порт "Вера" холдинг" (Москва).
Деятельность по перевалке угля терминал начал только в конце 2019 года. До этого несколько лет велось строительство терминала.