Миллиардер Босов перед суицидом сменил гендиректоров нескольких структур "Аллтека"

По состоянию на 2013 год, согласно проспекту к несостоявшемуся в итоге IPO "Сибантрацита", Босов контролировал около 66,5% группы "Аллтек", Владимир Микулик владел примерно 21%, Дмитрий Ага - менее 5%. У основного российского юрлица группы - ООО "Аллтек" - согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" сейчас четыре владельца: у Босова 86,57%, Ага принадлежит 7,9%, остальное у Игоря Макарова и Олега Шемшука.

В 2019 году стало известно, что у Федеральной службы безопасности есть претензии к Арктической горной компании (входит в "Востокуголь") из-за подозрений в незаконной добыче угля на Таймыре. Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий вопросы развития Дальнего Востока и Арктики, говорил журналистам в декабре, что продолжаются контрольные мероприятия, окончательных результатов нет. "Я со своей стороны буду прилагать усилия к тому, чтобы этот инвестиционный проект продолжал осуществляться", - говорил Трутнев в ответ на вопрос, к каким выводам пришла ФСБ.

В апреле этого года "Востокуголь" оказался в центре еще одного скандала. Компания сообщила, что Исаев "снят со всех занимаемых должностей в компаниях группы "Сибантрацит" и "Востокуголь". "Причина расторжения с ним всех взаимоотношений и увольнения - вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации о нашей деятельности. Начато расследование", - говорилось в идентичных по тексту сообщениях "Востокугля" и "Сибантрацита".

В свою очередь, Исаев подал в Арбитражный суд Москвы иск к компаниям Босова, потребовав признать опубликованные на их сайтах сведения не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "УК "Востокуголь" ранее принадлежало Босову и Исаеву на паритетных началах. Согласно ЕГРЮЛ, с 13 апреля 2020 года 50% в капитале ООО перешли к члену совета директоров и совладельцу (2,37% долей) ООО "Аллтек" Олегу Шемшуку.

ООО "Порт "Вера" зарегистрировано в декабре 2012 года в селе Подъяпольское Шкотовского района Приморского края. Единственным владельцем компании является ООО "Порт Вера менеджмент" (Москва), по 50% которого принадлежит ООО "УК "Востокуголь" и ООО "Порт "Вера" холдинг" (Москва).

Деятельность по перевалке угля терминал начал только в конце 2019 года. До этого несколько лет велось строительство терминала.