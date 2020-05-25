Суд арестовал 50% "Востокугля" по делу, связанному с конфликтом погибшего Босова с партнером

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области по заявлению бизнесмена Александра Исаева арестовал ранее ему принадлежавшие 50% в уставном капитале ООО "УК "Востокуголь", следует из материалов суда. "Востокуголь" входит в группу "Аллтек" Дмитрия Босова, который погиб 6 мая. 6 апреля Исаев был уволен из "Востокугля".

Исаев подал ходатайство об аресте актива в рамках основного дела об оспаривании договора купли-продажи этой доли. Номинальная цена арестованного имущества - 5000 рублей.

Суд запретил "Востокуголю" распоряжаться этой долей, а также исполнять заявление совладельца ООО "Аллтек" Олега Шемшука о выходе из состава участников "путем выплаты ему действительной стоимости доли, в том числе совершать любые сделки по передаче имущества общества и/или уступке прав, отчуждению акций и/или долей в дочерних и зависимых обществах".

20 мая суд принял к производству иск Исаева к самой компании и получившему на время его долю в уставном капитале Олегу Шемшуку. Первое судебное заседание назначено на 22 июня.

В определении суда о принятии обеспечительных мер приведено основное требование Исаева - он просит признать недействительным договор купли-продажи доли в уставном капитале "УК "Востокуголь", заключенный между ним и Шемшуком 5 апреля и восстановить его в правах на эту долю.

При вынесении решения об аресте доли в капитале компании, суд отметил, что Шемшук ранее "уже предпринял действия по реализации доли, при этом его действия носят явно выраженную направленность на искусственное создание условий, при которых исполнение судебного акта станет невозможным, а сам Шемшук получит выгоду, несопоставимую в обычных условиях делового оборота".

ООО "УК "Востокуголь" ранее принадлежала Босову и Исаеву на паритетных началах. Согласно ЕГРЮЛ, с 13 апреля 50% Исаева в капитале ООО перешли члену совета директоров и совладельцу ООО "Аллтек" Олегу Шемшуку, а с 18 мая - самой "УК "Востокуголь".

Босов незадолго до смерти принял ряд кадровых решений. Одним из первых и самым громким из них стало увольнение его бывшего делового партнера Исаева. На сайтах группы была размещена информация, что Исаев был освобожден от всех занимаемых должностей в компаниях группы "Сибантрацит" и "Востокуголь" в связи с "вопиющими злоупотреблениями и хищениями". Исаев подал в суд иски с требованием признать опубликованные на сайтах компаний сведения не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию и опубликовать опровержения. Предварительное заседание по этим искам суд назначил на 25 августа.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", сам Исаев после ухода из "Аллтека" занял пост гендиректора зарегистрированного 29 апреля этого года ООО "УК "ЭльгаУголь". Новая компания на 51% принадлежит ООО "А-Проперти" (владелец - основатель телекоммуникационного оператора Yota Альберт Авдолян), на 49% - АО "Улак-концессия" ("дочка" Газпромбанка).