Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В РФ за последние сутки зарегистрировано 11 231 новый случай COVID-19, сообщает оперативный штаб. Суточный прирост составляет 6,8%.

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160. По этому показателю Россия вышла на пятое место в мире, обогнав за одни сутки Германию (168,1 тыс. случаев) и Францию (174,2 тыс.), согласно данным Университета Джона Хопкинса. Впереди остаются США (1 млн 228,6 тыс.), Испания (220,3 тыс.), Италия (214,4 тыс.) и Великобритания (202,3 тыс.).

Новые инфицированные появились в 84 регионах, больше всего в Москве - 6703. Это абсолютный антирекорд для столицы, в городе уже 92 676 случаев COVID-19.

"Количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне. Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов", - сообщили ранее "Интерфаксу" в штабе.

В Московской области 842 новых заболевших, в Нижегородской области - 312, в Санкт-Петербурге - 306.

За весь период от коронавируса погибли 1625 человек, в том число 88 за последние 24 часа.

Полностью поправились и выписаны 23 803 пациента, 2476 из них - за последние сутки.