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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
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В Москве за сутки выписали больше пациентов с коронавирусом, чем госпитализировали

В Москве за сутки выписали больше пациентов с коронавирусом, чем госпитализировали
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин считает, что, возобновление производства в городе может привести к росту и заболеваемости коронавирусом, и росту госпитализации таких больных.

"В Москве динамика госпитализации находится на стабильном уровне, сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано, это хорошая история. Тем не менее, мы понимаем, что пандемия не останавливается, она развивается, к сожалению. Мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий. Одновременно открывая какие-то производства, делая какие-то послабления, понимаем, что можно получить одновременно и рост заболеваемости, и рост госпитализации", - сказал мэр в четверг журналистам.

Собянин также сообщил, что временные госпитали на городских площадках будут прикреплены к действующим больницам Москвы. "Это полноценные госпитали с медицинским персоналом, с лечебными кислородными газами, с ИВЛ, с палатами реанимации и соответствующим персоналом. Все эти госпитали закреплены за действующими городскими больницами, у которых есть значительный опыт работы в этой сфере", - сказал мэр.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в столице в настоящее время разворачивают пять временных коронавирусных госпиталей на базе крупных выставочных центров, включая павильон №75 на ВДНХ.

Временные госпитали для приема больных с коронавирусной инфекцией будут также развернуты в Экспоцентре на Красной Пресне и конгрессно-выставочном центре "Сокольники", Ледовом дворце "Крылатское" и АТЦ "Москва" на Каширском шоссе. Всего будет открыто порядка 10 тыс. коек, предназначенных для пациентов, которые уже идут на поправку.

Кроме того, во временные госпитали будут направляться зараженные с относительно легкой формой течения заболевания, которые по объективным причинам не могут лечиться в домашних условиях (проживание в общежитии, в одной квартире с пожилыми родственниками и другими лицами из групп риска и т.п.).

Ранее в четверг заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам, что в Москве за последние сутки выздоровели еще 769 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. "Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 9 227", - отметила она.

По данным оперштаба по коронавирусу на четверг, в Москве за минувшие сутки выявлено 6 703 новых случая инфицирования. Это абсолютный антирекорд для столицы, в городе уже 92 676 зараженных COVID-19.

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Хроника 09 января – 07 мая 2020 годаПандемия коронавируса
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