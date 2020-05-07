Астраханец сбежал из калмыцкой колонии, чтобы провести майские праздники дома

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в степи под Астраханью объявленного в розыск беглеца из колонии-поселения в Элисте, сообщает в четверг управление МВД РФ по региону.

Мужчина сбежал в 9 утра, но уже через несколько часов правоохранительные органы Астраханской области установили его местонахождение. Преступник был задержан благодаря полицейским, дежурившим на 69-м километре трассы Р-216. Они заметили пешехода, который пытался обойти учетно-заградительный пост, шел по степи и постоянно оглядывался.

Подозрительный мужчина не реагировал на требование полицейских остановиться, и те вместе с бойцами ОМОН Росгвардии задержали его. Беглец пояснил, что хотел попасть домой на майские праздники.

Задержанным оказался житель Камызяка 1990 года рождения, осужденный за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Астраханские полицейские передали его коллегам из УФСИН по Калмыкии.