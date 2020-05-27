Астрахань столкнулась с волной туристов под видом родственников местных жителей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Полицейские на контрольно-пропускных пунктах в Астраханской области ежедневно отправляют обратно домой около сотни машин с туристами из-за установленных в период пандемии коронавируса ограничений, сообщил в среду начальник отдела мобилизационной подготовки администрации губернатора Михаил Дворников.

"Жители других субъектов, узнав, что и нашем регионе отменили пропускной режим, тут же решили посетить "всех своих родственников". По данным, которые представляет управление МВД РФ по региону, пошла взрывная автоволна - до 90 машин из северных регионов - Мурманска, Санкт-Петербурга ежедневно", - сказал Дворников во время онлайн-конференции для СМИ.

Он также сообщил, что по поручению губернатора Астраханской области организованы шесть контрольно-пропускных пунктов в Черноярском, Енотаевском, Ахтубинском, Икрянинском, Лиманском и на границе региона и Казахстана.

"Все едут якобы по неотложным делам в Астраханскую область. Возвращаем очень многих. Въезжающие же уверяют, что им нужно проведать маму, которая болеет, а в это время в машине палатки, собаки. Ребята едут на рыбалку, это очевидно. Полиция пытается объяснить, что не нужно пытаться обмануть", - добавил Дворников.

По его словам, гостям объясняют, что въезд в регион временно приостановлен для всех, кроме жителей Астраханской области.

По данным Минздрава Астраханской области, в регионе зафиксировано 1 614 случаев заражения COVID-19, скончались 13 человек.