Бизнес-омбудсмен предложил главе Росгвардии поддержать ЧОПы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе Росгвардии Виктору Золотову с предложением снизить стоимость услуг росгвардейцев за охрану комнат хранения оружия.

"Нужно помочь частным охранным организациям, оставшимся без поддержки со стороны государства, сохранить своих сотрудников в условиях сокращения спроса", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Титова.

В аппарате уполномоченного пояснили, что ранее к Титову обратились представители охранных организаций, которые одними из первых столкнулись с массовыми фактами расторжения действующих договоров и неплатежеспособностью контрагентов в условиях распространения коронавируса. Однако охранная деятельность не была отнесена к отраслям экономики, особо пострадавшим от инфекции, и дополнительные меры поддержки оказались недоступны.

Как отмечается в письме Титова, чтобы сохранить сотрудников, ЧОПы сейчас вынуждены сокращать издержки, но существенная часть затрат не может быть оптимизирована, так как они регламентируются нормативно-правовыми актами. К ним относится ежемесячная оплата услуг ГУВО Росгвардии и ФГУП "Охрана" Росгвардии по охране комнаты для хранения оружия. По мнению участников отрасли, тарифы на оказание данной услуги в условиях кризиса являются непосильными для частных охранных организаций, к тому же их размеры отличаются в разных регионах страны и составляют от 30 тысяч до 60 тысяч рублей в месяц.

"Учитывая возможность получения ФГУП "Охрана" мер господдержки как системообразующего предприятия, а также понимая необходимость осуществления профильными подразделениями Росгвардии контроля за соблюдением правил хранения оружия, возможными мерами поддержки охранных предприятий на период кризисных явлений может стать установление единого тарифа на охрану комнат хранения оружия юридических лиц с особыми уставными задачами подразделениями Росгвардии и ФГУП "Охрана" в размере не выше среднерыночной (не более 5 тысяч рублей в месяц совокупно за все рубежи, включая НДС). Также предлагается предоставление отсрочки или рассрочки на погашение задолженности по указанным платежам", - отмечает бизнес-омбудсмен.

По мнению Титова, реализация данных мер позволит обеспечить сохранение рабочих мест и бизнеса.