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Граффити, изображающее победу над коронавирусом, появилось в Подольске

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В подмосковном Подольске напротив станции переливания крови появилось граффити "На страже здоровья", изображающее победу над коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подольский победоносец. Художник посвятил граффити врачам Символическое изображение появилось на фасаде здания напротив подстанции скорой помощи и станции переливания крови в Подольске, передает телеканал 360. Художник, пожелавший остаться неизвестным, исполнил картину в черно-белых цветах. Он таким оригинальным образом обыграл знаменитое изображение Георгия Победоносца, одерживающего победу над дьяволом. Только в данном случае всадник на коне — врач, который пронзает коронавирус уколом. 6 мая православные вспоминают великомученика Георгия Победоносца, но в случае с созданием картины это, скорее всего, совпадение. #НашеПодмосковье #стопкоронавирус #БольшойПодольск #Подольск

Публикация от Администрация г.о. Подольск (@podolskadm)

"Данное изображение размером 30 кв. метров, сделано в стиле написания иконы святого Георгия Победоносца на коне, только здесь всадник - врач, который пронзает инфекцию огромным шприцем. Авторство работы принадлежит подольским мастерам - братьям Демченко", - говорится в сообщении.

Граффити "На страже здоровья" с изображением победы над коронавирусом появилось на гаражном комплексе напротив Подольской станции переливания крови.

"Масштабная работа создана в благодарность врачам, которые каждый день борются за жизни своих пациентов с коронавирусной инфекцией", - уточняют в пресс-службе.

Подольск Подмосковье коронавирус

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