Граффити, изображающее победу над коронавирусом, появилось в Подольске

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В подмосковном Подольске напротив станции переливания крови появилось граффити "На страже здоровья", изображающее победу над коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Данное изображение размером 30 кв. метров, сделано в стиле написания иконы святого Георгия Победоносца на коне, только здесь всадник - врач, который пронзает инфекцию огромным шприцем. Авторство работы принадлежит подольским мастерам - братьям Демченко", - говорится в сообщении.

Граффити "На страже здоровья" с изображением победы над коронавирусом появилось на гаражном комплексе напротив Подольской станции переливания крови.

"Масштабная работа создана в благодарность врачам, которые каждый день борются за жизни своих пациентов с коронавирусной инфекцией", - уточняют в пресс-службе.