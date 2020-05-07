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В Крыму жестко сел военный вертолет Ми-35

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Транспортно-боевой вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в районе Джанкоя в Крыму, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Пострадали три человека, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Источник уточнил, что "полет был согласован и выполнялся в плановом режиме".

В республиканском центре медицины катастроф "Интерфаксу" подтвердили, что получили информацию об этом происшествии. На место выехали три бригады "скорой помощи". О состоянии пострадавших медикам пока неизвестно.

В пресс-службе Южного военного округа уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. Как отмечается, к месту инцидента направлена комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях бронетанковой техники противника, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, высадки десанта, эвакуации раненых, а также транспортировки грузов в грузовой кабине или на внешней подвеске.

Крым Ми-35

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