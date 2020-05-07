Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 07.05В России 177 160+11 231В мире 3 755 341+92 650

В Крыму умер один из пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-35

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Один военный, получивший травмы при жесткой посадке вертолета Ми-35 в Крыму, скончался. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в четверг.

"Один из пострадавших, доставленных в больницу Джанкоя, погиб", - сказал собеседник агентства.

В министерстве здравоохранения Крыма официально эту информацию не подтверждают.

Вице-премьер Крыма Елена Романовская сообщила агентству, что из Симферополя в Джанкой вылетел борт санавиации.

По словам министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова, угрозы жизни двум другим пострадавшим нет. "Один - средней степени тяжести, один - ближе к удовлетворительному", - сказал он агентству.

7 мая транспортно-боевой вертолет Ми-35 после планового тренировочного полета совершил жесткую посадку в районе Джанкоя на севере Крыма, пострадали трое военных, они госпитализированы. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. Причины происшествия выясняет комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях бронетанковой техники противника, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, высадки десанта, эвакуации раненых, а также транспортировки грузов в грузовой кабине или на внешней подвеске.

Крым Ми-35 Минобороны РФ

Новости по теме

Новости

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

Что произошло за день: четверг, 7 мая

Рост цен на медикаменты в РФ в апреле в четыре раза превысил общую инфляцию

Минфину не понравилось включение автопрома в список наиболее пострадавших отраслей

Минфину не понравилось включение автопрома в список наиболее пострадавших отраслей

Около 2 млн заявок поступило на участие в акции "Бессмертный полк-онлайн"

Арестован очередной фигурант дела об убийстве Япончика Джамбул Джанашия

Скончался историк российских спецслужб Владимир Антонов

В Крыму жестко сел военный вертолет Ми-35

Путин потребовал включить водный транспорт в список пострадавших от COVID-19

Путин потребовал включить водный транспорт в список пострадавших от COVID-19
Пандемия коронавируса

Глава РЖД рассказал о мерах по защите пассажиров от коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');