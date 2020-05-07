В Крыму умер один из пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-35

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Один военный, получивший травмы при жесткой посадке вертолета Ми-35 в Крыму, скончался. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в четверг.

"Один из пострадавших, доставленных в больницу Джанкоя, погиб", - сказал собеседник агентства.

В министерстве здравоохранения Крыма официально эту информацию не подтверждают.

Вице-премьер Крыма Елена Романовская сообщила агентству, что из Симферополя в Джанкой вылетел борт санавиации.

По словам министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова, угрозы жизни двум другим пострадавшим нет. "Один - средней степени тяжести, один - ближе к удовлетворительному", - сказал он агентству.

7 мая транспортно-боевой вертолет Ми-35 после планового тренировочного полета совершил жесткую посадку в районе Джанкоя на севере Крыма, пострадали трое военных, они госпитализированы. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. Причины происшествия выясняет комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях бронетанковой техники противника, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, высадки десанта, эвакуации раненых, а также транспортировки грузов в грузовой кабине или на внешней подвеске.