Правительство РФ одобрило продление сроков аренды земли на фоне пандемии

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило предложение Росреестра о продлении сроков действующих договоров аренды земельных участков, находящихся в публичной собственности, говорится в сообщении ведомства.

"Правительство РФ одобрило законопроект о новых мерах поддержки предпринимательского сообщества в связи с коронавирусной инфекцией, в котором учтены предложения Росреестра об увеличении сроков действующих договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В ближайшее время проект федерального закона будет внесен в Госдуму", - говорится в сообщении.

Увеличение срока будет возможно не более чем на первоначальный срок договора аренды или на три года, если договор был заключен на срок больше трех лет). Для этого будет достаточно заявления арендодателю.