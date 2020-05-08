Кабмин одобрил законопроект, разрешающий полиции вскрывать авто и оцеплять дома

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции", который расширяет права полицейских, в частности, разрешая им вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места митингов.

Соответствующее решение опубликовано на сайте кабинета министров в пятницу. Правительство также намерено внести этот законопроект в Госдуму.

22 апреля стало известно, что подготовленные правительством поправки в закон "О полиции" расширяют права полицейских. Тогда источник в аппарате нижней палаты парламента РФ сообщал "Интерфаксу", что соответствующий законопроект готов к внесению в Госдуму.

Ограждение митингов

Законопроект, в частности, предлагает предоставить полиции право "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными" место проведения публичных массовых мероприятий.

Сотрудники полиции смогут также временно ограждать указанные места и объекты, предусматривает проект закона.

Вскрытие авто

Проект закона предлагает дополнить закон "О полиции" новой статьей 15(1) - вскрытие транспортного средства. Так, согласно документу, полицию предлагается наделить правом вскрывать машину и проникать в нее, в частности, для спасения жизни людей, для предотвращения преступления. Это также станет возможно "для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях".

При этом предусматривается, что собственника авто необходимо проинформировать о вскрытии машины в течение суток, если он не присутствовал при этих мероприятиях.

В проекте статьи есть пункт, согласно которому "сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства", если данная мера применялась на законных основаниях.

Оцепление жилых помещений

Проект закона также предусматривает предоставление полиции права оцеплять (блокировать) территории, жилые помещения, строения и другие объекты (в действующем законе возможно блокирование "участков местности").

Согласно документу, "в границах оцепления (блокирования) полиция может осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ", а также осматривать транспортные средства

В случае отказа гражданина подвергнуться личному осмотру или предоставить для осмотра транспортное средство и перевозимые грузы, полиция имеет право не допускать проход такого гражданина на территорию, в жилые помещения, где проводится оцепление или его выход за приделы оцепления, говорится в проекте закона.

Применение оружия

Проект закона предлагает предоставить сотруднику полиции "с обнаженным огнестрельным оружием" право открыть огонь при попытке задерживаемого лица не только прикоснуться к его оружию (как в действующем законе), но и "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".

Иммунитет

Статью 30 действующего закона о полиции предлагается дополнить положением о том, что "сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции".

Текст проекта закона имеется в распоряжении "Интерфакса".