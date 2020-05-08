Коронавирусом заразились около ста сотрудников Банка России

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Коронавирусом заразились около ста сотрудников Банка России, большинство из них живут в Москве, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В связи с расширением эпидемии глава ЦБ с апреля начала проводить еженедельные пресс-конференции. На них она сообщает, как регулятор оценивает текущую ситуацию, что уже сделано и что планируется для смягчения последствий пандемии.

"В последние недели изменения макроэкономической ситуации стали происходить не так быстро, мы сохраняем еженедельный выпуск "Финансового пульса" и мониторинга отраслевых финансовых потоков на данных платежных систем. Мы при этом перейдем к более редкому проведению регулярных пресс-конференций, следующая состоится через две недели - 22 мая", - заявила Набиуллина 8 мая.

Ранее в пятницу член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что заражение COVID-19 подтвердилось у 120 сотрудников группы, всего заболевание или подозрение на него отмечено у 170 человек, большинство из них лечатся дома. Одни сотрудник группы умер. По словам Пьянова, подавляющее число заболевших сотрудников работали в кассовых центрах и розничных фронт-офисах.