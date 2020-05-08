Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 845 718+90 377

Коронавирусом заразились около ста сотрудников Банка России

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Коронавирусом заразились около ста сотрудников Банка России, большинство из них живут в Москве, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В связи с расширением эпидемии глава ЦБ с апреля начала проводить еженедельные пресс-конференции. На них она сообщает, как регулятор оценивает текущую ситуацию, что уже сделано и что планируется для смягчения последствий пандемии.

"В последние недели изменения макроэкономической ситуации стали происходить не так быстро, мы сохраняем еженедельный выпуск "Финансового пульса" и мониторинга отраслевых финансовых потоков на данных платежных систем. Мы при этом перейдем к более редкому проведению регулярных пресс-конференций, следующая состоится через две недели - 22 мая", - заявила Набиуллина 8 мая.

Ранее в пятницу член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что заражение COVID-19 подтвердилось у 120 сотрудников группы, всего заболевание или подозрение на него отмечено у 170 человек, большинство из них лечатся дома. Одни сотрудник группы умер. По словам Пьянова, подавляющее число заболевших сотрудников работали в кассовых центрах и розничных фронт-офисах.

Эльвира Набиуллина Банк России коронавирус ВТБ

Новости
Пандемия коронавируса

Ограничения по коронавирусу в РФ полностью снимут только после появления вакцины

Ограничения по коронавирусу в РФ полностью снимут только после появления вакцины

"АвтоВАЗ" решил зарегистрировать бренды Kayna, Forta и Tensa

"АвтоВАЗ" решил зарегистрировать бренды Kayna, Forta и Tensa

Главу Минстроя выписали из больницы после перенесенного коронавируса

Экономический кризис

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п.

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п.

Путин предложил осудить раздел Чехословакии Польшей и Германией в 1938 году

Путин предложил осудить раздел Чехословакии Польшей и Германией в 1938 году

Роспотребнадзор заявил о потере коронавирусом активности при температуре +30

Роспотребнадзор заявил о потере коронавирусом активности при температуре +30

Мишустин провел первое за время болезни публичное совещание по видеосвязи

Мишустин провел первое за время болезни публичное совещание по видеосвязи

В Минздраве заявили, что о выходе на плато по коронавирусу в РФ пока речи не идет

Бизнесмена Анатолия Быкова арестовали по делу о двойном убийстве

Глава Минздрава России предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь

Глава Минздрава России предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');